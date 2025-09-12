Летевший из Египта в Россию самолет приземлился в Эстонии

Рейс из Египта в Санкт-Петербург приземлился в Таллине из-за закрытия Пулково

Самолет Airbus A320 авиакомпании Air Cairo, направлявшийся из Египта в Санкт-Петербург, приземлился в аэропорту Таллина из-за закрытия аэропорта Пулково. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, воздушное судно вылетело из Шарм-эль-Шейха накануне вечером. Самолет должен был приземлиться в Пулково в 4:45 мск, однако из-за введенных ограничений его перенаправили в Таллин, следует из материала.

Пассажиры заявили, что после посадки самолет продолжал стоять на перроне. Он должен был прилететь в Санкт-Петербург в 9:30 мск.

В ночь на 12 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в аэропорту Пулково объявлен план «Ковер». По его словам, силы ПВО отражали атаку беспилотников в Ленинградской области. Позже в авиагавани ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий.

Ранее в аэропорту Иркутска пассажирский лайнер прервал взлет во время разгона.