В Эрмитаже прошла эвакуация

В Государственном Эрмитаже прошла эвакуация из-за анонимного сообщения с угрозой безопасности. Об этом сообщила пресс-служба музея в Telegram-канале.

«После проверки всех залов и служебных помещений угроз не обнаружено. Сейчас все экспозиционные комплексы Эрмитажа продолжают работу в обычном режиме», — сказано в сообщении.

9 сентября в Эрмитаже также проходила эвакуация в связи с информацией об угрозе. В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии сообщали, что помимо Эрмитажа, были эвакуированы также посетители Музея Фаберже, Музея-квартиры А. С. Пушкина на Мойке и Мемориального музея-лицея в Царском Селе.

До этого эвакуация из Эрмитажа проводилась 7 сентября. Тогда причиной стало сообщение о минировании.

3 сентября автовокзал в Липецке эвакуировали из-за сообщения о возможном минировании. В пресс-службе областного правительства заявили о работе экстренных служб в здании и приостановке отправки рейсов.

Ранее в республике Дагестан задержали подростка за ложное сообщение о минировании торгового центра.