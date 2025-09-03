На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Липецке эвакуируют автовокзал из-за сообщения о минировании

ТАСС: автовокзал в Липецке эвакуируют из-за сообщения о возможном минировании
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Автовокзал в Липецке эвакуируют и-за сообщения о возможном минировании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Липецкой области.

«В здании Липецкого автовокзала работают экстренные службы. Проверяется сообщение о возможном минировании. Проводится эвакуация. Отправка рейсов приостановлена», - говорится в сообщении.

5 июля Telegram-канал «360 ЧП» со ссылкой на собственные источники сообщил, что в центре Москвы эвакуировали здание приемной администрации президента. Причиной послужила угроза минирования. Официальных комментариев по этому поводу не поступало.

В мае в Свердловской области осудили местного жителя, который от скуки заявил о минировании здания администрации Красноуральска. В реальности никакой угрозы не было, и мужчину приговорили к четырем годам колонии строгого режима.

Ранее в республике Дагестан задержали подростка за ложное сообщение о минировании торгового центра.

