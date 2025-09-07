На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге приостановили вход в Главный музейный комплекс Эрмитажа

В Петербурге закрыли вход в Эрмитаж из-за сообщения об угрозе минирования
true
true
true
close
Ultraskrip/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге приостановили вход в Главный музейный комплекс Эрмитажа. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | Новости» со ссылкой на источник.

По его данным, вход закрыт в связи с сообщением об угрозе минирования.

В настоящее время информация уточняется.

3 сентября автовокзал в Липецке эвакуировали из-за сообщения о возможном минировании. В пресс-службе областного правительства заявили о работе экстренных служб в здании и приостановке отправки рейсов.

В июле поликлинику №10 в Луганске эвакуировали из-за анонимного письма о минировании. По данным министерства здравоохранения Луганской народной республики (ЛНР), главный врач медицинского учреждения получил электронное письмо о том, что в здании заложена бомба с треххлористым фосфором.

Сотрудники оперативных служб не обнаружили взрывоопасных предметов и веществ, и поликлиника возобновила работу в штатном режиме.

Ранее в Абакане задержали мужчину, пригрозившего взорвать здание ОВД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами