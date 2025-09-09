В Санкт-Петербурге вновь эвакуируют Эрмитаж

В Санкт-Петербурге эвакуируют Эрмитаж из-за информации об угрозе, сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Главный вход [Эрмитажа] закрыт, на месте работают полиция и Росгвардия», — говорится в сообщении.

Авторы подчеркивают, что подробности происшествия уточняются.

До этого эвакуация из Эрмитажа проводилась 7 сентября. Тогда причиной стало сообщение о минировании.

По информации «Фонтанки», на месте работали сотрудники Росгвардии.

3 сентября автовокзал в Липецке эвакуировали из-за сообщения о возможном минировании. В пресс-службе областного правительства заявили о работе экстренных служб в здании и приостановке отправки рейсов.

Ранее мужчину задержали в Эрмитаже с боеприпасами.