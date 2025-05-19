В российском регионе задержали подростка за ложные данные о минировании торгового центра

В Дагестане школьника задержали за ложное сообщение о минировании ТЦ

Полицейские задержали 14-летнего парня из Краснодарского края за ложное сообщение о минировании торгового центра (ТЦ) в столице Дагестана Махачкале, сообщили в пресс-службе МВД по Республике.

В апреле этого года школьник позвонил в ТЦ и сообщил о взрывных устройствах в здании. На место выезжали правоохранители и экстренные службы. Людей вывели из здания, в результате поисков бомбу не обнаружили.

Подросток сознался и рассказал полицейским, что использовал данные своего друга и представился им, когда звонил в ТЦ. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

17 апреля сообщалось, что в Московской области суд оштрафовал двух подростков за ложные минирования в семи регионах РФ. Следствие установило, что подростки более 20 раз ложно сообщали о минировании социальных объектов и органов власти Московской, Костромской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской и Омской областей, а также Краснодарского края.

Было возбуждено уголовное дело по частям 2, 3 статьи 207 УК РФ. Подростки признали свою вину и активно сотрудничали со следствием.

Ранее семиклассник угрожал взорвать школу в Нижегородской области.