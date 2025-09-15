На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Участницам Pussy Riot вынесли заочный приговор за фейки о ВС РФ

Участниц Pussy Riot заочно приговорили к срокам от 8 до 13 лет за фейки о ВС РФ
close
Mikhail Metzel/AP

Участниц Pussy Riot заочно приговорили к срокам от 8 до 13 лет колонии за фейки о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, Басманный суд Москвы постановил признать Марию Алехину, Диану Буркот, Ольгу Борисову, Алину Петрову и Тасо Плетнер виновными в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ под видом достоверных сообщений. Алехина приговорена к 13 годам колонии общего режима, Плетнер — к 11 годам колонии общего режима, а Борисова, Буркот и Петрова получили по 8 лет колонии общего режима.

Суд также запретил Алехиной и Плетнер администрировать интернет-сайты в течение пяти лет, а Борисовой, Буркот и Петровой — в течение четырех лет.

Гособвинение просило заочно приговорить участниц Pussy Riot к срокам от 9 до 14 лет колонии.

В апреле сообщалось, что в отношении адвоката группы Pussy Riot Дмитрия Захватова и бывшего муниципального депутата Марии Соленовой возбудили уголовное дело за помощь бойцам украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

В июле Захватова объявили в розыск по уголовной статье.

Ранее участница Pussy Riot села на десять дней в импровизированную тюрьму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами