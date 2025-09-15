Участницам Pussy Riot вынесли заочный приговор за фейки о ВС РФ

Участниц Pussy Riot заочно приговорили к срокам от 8 до 13 лет за фейки о ВС РФ

Участниц Pussy Riot заочно приговорили к срокам от 8 до 13 лет колонии за фейки о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, Басманный суд Москвы постановил признать Марию Алехину, Диану Буркот, Ольгу Борисову, Алину Петрову и Тасо Плетнер виновными в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ под видом достоверных сообщений. Алехина приговорена к 13 годам колонии общего режима, Плетнер — к 11 годам колонии общего режима, а Борисова, Буркот и Петрова получили по 8 лет колонии общего режима.

Суд также запретил Алехиной и Плетнер администрировать интернет-сайты в течение пяти лет, а Борисовой, Буркот и Петровой — в течение четырех лет.

Гособвинение просило заочно приговорить участниц Pussy Riot к срокам от 9 до 14 лет колонии.

В апреле сообщалось, что в отношении адвоката группы Pussy Riot Дмитрия Захватова и бывшего муниципального депутата Марии Соленовой возбудили уголовное дело за помощь бойцам украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

В июле Захватова объявили в розыск по уголовной статье.

Ранее участница Pussy Riot села на десять дней в импровизированную тюрьму.