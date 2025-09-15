Гособвинение потребовало до 14 лет колонии для участниц Pussy Riot

Участницам Pussy Riot заочно запросили сроки от 9 до 14 лет колонии

Гособвинение просит заочно приговорить участниц группы Pussy Riot, которые обвиняются в распространении фейков о российской армии, к срокам от 9 до 14 лет колонии. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы.

«Прошу признать Алину Петрову, Ольгу Борисову, Диану Буркот, Тасо Плетнер и Марию Алехину виновными по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ и назначить наказание в виде лишения свободы каждой: Алехиной — в виде 14 лет колонии общего режима, Плетнер — 13 лет колонии общего режима, Борисовой, Буркот, Петровой — по девять лет колонии общего режима», — сказал прокурор.

Также прокурор запросил запретить Плетнер и Алехиной администрировать интернет-сайты в течение пяти лет, Буркот, Борисовой и Петровой — четырех лет.

В апреле сообщалось, что в отношении адвоката группы Pussy Riot Дмитрия Захватова и бывшего муниципального депутата Марии Соленовой возбудили уголовное дело за помощь бойцам украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

В июле Захватова объявили в розыск по уголовной статье.

Ранее участница Pussy Riot села на десять дней в импровизированную тюрьму.