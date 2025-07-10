Адвоката Pussy Riot объявили в розыск

Адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов объявлен министерством внутренних дел (МВД) России в розыск по уголовной статье. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в картотеке.
О том, по какой статье разыскивается Захватов, неизвестно.
26 апреля сообщалось, что в отношении адвоката группы Pussy Riot Дмитрия Захватова и бывшего муниципального депутата Марии Соленовой возбудили уголовное дело за помощь бойцам украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).
По предварительной информации, Захватов и бывший муниципальный депутат Мария Соленова в настоящее время находятся за границей. По данным базы Адвокатской палаты Москвы, статус адвоката у первого фигуранта приостановлен.
9 июля суд в Москве заочно арестовал бывшего главного редактора «Ленты.ру» и основательницу «Медузы» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана в РФ иностранным агентом) по делу о нежелательной организации.
Ранее МВД объявило в розыск проживающего на Украине адвоката.