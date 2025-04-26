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В отношении адвоката Pussy Riot возбудили уголовное дело

На адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова завели уголовное дело за помощь ВСУ
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Depositphotos

В отношении адвоката группы Pussy Riot Дмитрия Захватова и бывшего муниципального депутата Марии Соленовой возбудили уголовное дело за помощь бойцам украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.

По его словам, они стали фигурантами уголовного дела по статьям 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»).

«Фигуранты опубликовали в интернете публикации с ссылками для донатов на покупку беспилотников для ВСУ и витаминов для боевиков «Азова*», — сказал собеседник агентства.

Он заявил, что, по предварительной информации, Захватов и Соленова в настоящее время находятся за границей. По данным базы Адвокатской палаты Москвы, статус адвоката у первого фигуранта приостановлен.

7 апреля журналисты ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что суд в РФ заочно поместил под стражу бывшего участника группы Pussy Riot Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) по обвинению в государственной измене. Инстанция арестовала его на два месяца с момента задержания на территории страны или выдачи российской стороне другим государством.

Ранее была арестована участница клипа Pussy Riot c насмешками над павшими бойцами СВО.

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