В Пулково сообщили о возможных корректировках расписания из-за ограничений

Пресс-служба Пулково предупредила о возможных корректировках расписания полетов
true
true
true
close
Александр Гальперин/РИА Новости

Пассажиров в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге предупредили о возможных корректировках расписания полетов из-за введенных ограничений. Пресс-служба воздушной гавани опубликовала пост с соответствующим содержанием в Telegram-канале.

«Уважаемые пассажиры! В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в ближайшие часы возможны корректировки расписания», — говорится в заявлении.

Как пишет ТАСС, в петербургском аэропорту на фоне ограничений задержали или отменили более 30 рейсов. Речь идет о восьми самолетах в Москву, четырех — в Анталью, двух — в Стамбул. Также задерживаются по одному рейсу в Пермь, Челябинск, Сочи, Саратов, Махачкалу, Калининград и ряд других городов.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале сообщила, что по состоянию на 6:00 мск в Пулково задерживались 11 рейсов. При этом время задержки составило от двух до четырех часов.

Утром 12 сентября в аэропорту Санкт-Петербурга ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в небе над регионом сбили 30 украинских беспилотников.

Ранее в Пулково ограничили регистрацию на рейсы.

