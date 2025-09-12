На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На одном из судов в порту Приморск после атаки БПЛА ликвидируют возгорание

Дрозденко: более 30 БПЛА уничтожены над Ленобластью
Станислав Красильников/РИА Новости

Более 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены над Ленинградской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в порту Приморск ликвидируют возгорание, которое возникло на одном из судов. Сработала система пожаротушения.

Дрозденко добавил, что во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов региона было зафиксировано падение осколков и обломков беспилотников.

До этого губернатор заявил, что системы противовоздушной обороны работают в четырех районах Ленинградской области и в одном районе Санкт-Петербурга.

Также девять украинских беспилотников были сбиты силами противовоздушной обороны в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях или пострадавших в результате атаки нет.

Ранее в Белгородской области шесть жителей получили ранения при атаках дронов ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
