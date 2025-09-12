На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Пулково ограничили регистрацию на рейсы

В аэропорту Пулково ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий
true
true
true
close
fifg/Shutterstock/FOTODOM

В петербургском аэропорту Пулково на фоне атаки украинских беспилотников ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

Это назвали вынужденной мерой для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале аэропорта.

Администрация Пулково будет оперативно информировать граждан о ситуации в аэропорту, добавили там.

Ранее в петербургском аэропорту были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Кроме того, самолеты перестали принимать и выпускать в аэропортах городов Иваново, Псков и Ярославль.

В ночь на 12 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что системы противовоздушной обороны работают в четырех районах региона и в одном районе Санкт-Петербурга. Уничтожено более 20 БПЛА.

Ранее девять украинских беспилотников сбили в Московской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами