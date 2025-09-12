В Пулково ограничили регистрацию на рейсы

В аэропорту Пулково ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий

В петербургском аэропорту Пулково на фоне атаки украинских беспилотников ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

Это назвали вынужденной мерой для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале аэропорта.

Администрация Пулково будет оперативно информировать граждан о ситуации в аэропорту, добавили там.

Ранее в петербургском аэропорту были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Кроме того, самолеты перестали принимать и выпускать в аэропортах городов Иваново, Псков и Ярославль.

В ночь на 12 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что системы противовоздушной обороны работают в четырех районах региона и в одном районе Санкт-Петербурга. Уничтожено более 20 БПЛА.

Ранее девять украинских беспилотников сбили в Московской области.