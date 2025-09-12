Временные ограничения введены в 4 российских аэропортах

Ночью введены ограничения в аэропортах Иванова, Пскова, Ярославля и Петербурга

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены ночью в четырех аэропортах, в том числе в петербургском Пулково. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения были введены в аэропортах городов Иваново, Пскова, Ярославля, а также в петербургском Пулково.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда», — написал Кореняко.

По его словам, в связи с этим в аэропорту Храброво могут произойти корректировки в расписании рейсов.

Кореняко добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 12 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что системы противовоздушной обороны работают в четырех районах Ленинградской области и в одном районе Санкт-Петербурга.

Глава региона добавил, что в ряде мест было зафиксировано падение обломков.

Ранее власти Ленобласти назвали количество уничтоженных беспилотников.