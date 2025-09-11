Экономист Гладун: на трех умерших в Украине приходится один рожденный

Доктор экономических наук из института демографии и социальных исследований украинской академии наук Александр Гладун рассказал изданию EUobserver, что Украина сталкивается с беспрецедентными демографическими проблемами, с которыми не сталкивалась ни одна страна в мире.

По его словам, на население Украины влияет не только продолжительный конфликт, но и многолетняя демографическая политика — население страны сокращается с начала 1990-х гг.

Авторы публикации отмечают, что уровень смертности в республике почти втрое превышает уровень рождаемости.

В июле агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики Украины сообщало, что численность трудоспособного населения в стране по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%.

Также в начале июня депутат Верховной рады Михаил Цимбалюк в интервью, фрагмент которого опубликовало издание «Страна.ua», заявлял, что на Украине зафиксировали острую демографическую проблему, связанную с нехваткой рабочей силы.

В свою очередь депутат Рады Артем Дмитрук говорил, что президент Украины Владимир Зеленский ответственен за продолжающийся геноцид украинцев. По его словам, такое положение дел стало следствием стремления Зеленского во что бы то ни стало сохранить власть на Украине.

Ранее стало известно, что средний возраст украинцев за три года вырос с 41 до 45 лет.