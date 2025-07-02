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На Украине Зеленского обвинили в геноциде жителей страны

Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде украинского народа
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский ответственен за продолжающийся геноцид украинцев. Об этом заявил депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Украина обезлюдевает. Это не миграция. Это страшная трагедия, часть геноцида», — подчеркнул он.

Такое положение дел стало следствием стремления Зеленского во что бы то ни стало сохранить власть на Украине, считает Дмитрук.

В начале июня депутат Верховной рады Михаил Цимбалюк в интервью, фрагмент которого опубликовало издание «Страна.ua» в Telegram, заявил, что на Украине зафиксировали острую демографическую проблему, связанную с нехваткой рабочей силы.

По словам парламентария, в центрах занятости количество вакансий в несколько раз превышает число соискателей. Он также выразил обеспокоенность тем, что если после завершения военных действий граждане не вернутся в страну, то украинскую экономику придется поддерживать за счет труда мигрантов.

В 2021 году население Украины составляло порядка 44,3 млн человек. При этом в 1991 году население страны составляло 52 млн человек. По данным ООН, в 2022 году страну покинули порядка 6,7 млн человек.

Ранее стало известно, что средний возраст украинцев за три года вырос с 41 до 45 лет.

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