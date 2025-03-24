Население Украины резко постарело после начала СВО

Министр Жолнович: средний возраст украинцев за три года вырос с 41 до 45 лет

Средний возраст украинцев за три года вырос с 41 до 45 лет. Об этом заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в комментарии для украинского издания Новости.LIVE.

«К сожалению, за эти три года войны мы существенно постарели», — подчеркнула она.

По подсчетам Washington Post, при сохранении текущих демографических тенденций, связанных с боевыми действиями и массовой эмиграцией, население Украины упадет до 25 млн человек уже к 2050 году и до 15 миллионов к 2100 году.

В 2021 году население Украины составляло порядка 44,3 млн человек. При этом в 1991 году население страны составляло 52 млн человек. По данным ООН, в 2022 году страну покинули порядка 6,7 млн человек.

До этого Жолнович заявила, что Украина откажется от прожиточного минимума. Она добавила, что прожиточный минимум сменит специальная соцвыплата, которая будет определяться индивидуально. Жолнович подчеркнула, что ее смогут получить те, кто потерял работу или люди с крайне низкими доходами.

Ранее социолог рассказал о планах заселить Украину африканцами ради спасения демографии.