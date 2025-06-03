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Общество
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Власти Украины заявили о серьезной проблеме с демографией в стране

Нардеп Цимбалюк заявил, что на Украине огромный провал в демографии
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Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

На Украине зафиксировали острую демографическую проблему, связанную с нехваткой рабочей силы. Об этом сообщил депутат Верховной рады Михаил Цимбалюк в интервью, фрагмент которого опубликовало издание «Страна.ua» в Telegram.

По словам парламентария, в центрах занятости количество вакансий в несколько раз превышает число соискателей. Он также выразил обеспокоенность тем, что если после завершения военных действий граждане не вернутся в страну, то украинскую экономику придется поддерживать за счет труда мигрантов.

Директор Института демографии Украины Александр Гладун признал, что призыв 18-летних украинцев в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ) приведет к сокращению рождаемости в будущем. Однако, по его мнению, это не является поводом для отказа от этой идеи.

В 2021 году население Украины составляло порядка 44,3 млн человек. При этом в 1991 году население страны составляло 52 млн человек. По данным ООН, в 2022 году страну покинули порядка 6,7 млн человек.

Ранее стало известно, что средний возраст украинцев за три года вырос с 41 до 45 лет.

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