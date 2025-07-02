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Стало известно о сокращении трудоспособного населения на Украине

На Украине трудоспособное население сократилось на 40% по сравнению с 2021 годом
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Michael Kuenne/Global Look Press

Численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики страны.

«Численность трудоспособного населения в Украине, если сравнить с <…> 2021 годом, снизилась на 40%. Демография очень меняет рынок труда и влияет на него», — говорится в сообщении.

По данным издания, 74% работодателей испытывают нехватку кадров, а средний дефицит в компаниях составляет порядка 15% от штата.

До этого депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ответственен за продолжающийся геноцид украинцев. По его словам, такое положение дел стало следствием стремления Зеленского во что бы то ни стало сохранить власть на Украине.

В начале июня депутат Верховной рады Михаил Цимбалюк в интервью, фрагмент которого опубликовало издание «Страна.ua», заявил, что на Украине зафиксировали острую демографическую проблему, связанную с нехваткой рабочей силы.

Ранее стало известно, что средний возраст украинцев за три года вырос с 41 до 45 лет.

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