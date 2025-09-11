Один из полицейских начал сотрудничать со следствием по делу Telegram-канала Baza

Полицейский Ковалев, обвиняемый во взятке от Baza, сотрудничает со следствием

Полицейский, обвиняемый в получении взятки от представителей Telegram-канала Baza, признал вину и сотрудничает со следствием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Сергей Ковалев полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, дает правдивые показания, сотрудничает со следствием», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что суд оставил в СИЗО продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову, отклонив апелляцию защиты на ее арест. Аналогичное решение было принято в отношении главреда Baza Глеба Трифонова.

Их арестовали до 20 сентября по делу о получении служебной информации от полицейских за деньги. Журналистам вменяют три эпизода дачи взяток, им грозит до 12 лет тюрьмы.

В рамках расследования также были арестованы старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД по Белгороду Александр Селиванов, начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев, а также оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев. Они подозреваются в получении взяток от журналистов.

Ранее полицейский из Краснодара признал вину по делу Baza.