Суд рассмотрел апелляцию на арест продюсера Baza Лукьяновой

Мосгорсуд оставил в СИЗО продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову, отклонив апелляцию защиты на ее арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение инстанции.

«Жалоба оставлена без удовлетворения», — говорится в сообщении.

До этого суд принял аналогичное решение в отношении главреда Baza Глеба Трифонова.

Лукьянова и Трифонов арестованы до 20 сентября по делу о получении служебной информации от полицейских за деньги. Журналистам вменяют три эпизода дачи взяток, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Они вину не признают. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток, которая фигурирует в деле главреда Baza, не превышает 150 тысяч рублей.

Также арестованы старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД по Белгороду Александр Селиванов, начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев, а также оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев. Они подозреваются в получении взяток от журналистов.

Ранее полицейский из Краснодара признал вину по делу Baza.