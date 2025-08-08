На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полицейский из Краснодара признал вину по делу Telegram-канала Baza

Сотрудник краснодарского МВД Аблаев признал вину по делу журналистов Baza
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев, обвиняемый в получении взятки от журналистов телеграм-канала Baza и в превышении должностных полномочий, признал вину. Об этом пишет ТАСС.

«Аблаев признал вину и готов сотрудничать со следствием», — сказал его адвокат.

Мосгорсуд признал полицейского виновным, пишет РИА Новости.

Также суд отклонил апелляцию на арест оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова. В суде он признал вину в получении взятки. Также в московском СИЗО находится оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza в течение двух лет.

Мосгорсуд 7 августа оставил в СИЗО главреда Baza Глеба Трифонова, подозреваемого в получении служебных сводок от правоохранителей за денежное вознаграждение. Защита главреда Baza просила отпустить его под залог в 3 млн рублей или под домашний арест.

Ранее сообщалось, что главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.

