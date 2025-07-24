Суд арестовал еще двух правоохранителей по делу журналистов Baza

Суд арестовал еще двух полицейских по делу журналистов Telegram-канала Baza

Замоскворецкий суд Москвы арестовал начальника дежурной части УМВД Краснодара Александра Аблаева, а также оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергея Ковалева. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Обоих арестованных обвиняют в получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza и в превышении должностных полномочий.

«Суд постановил заключить под стражу сроком на 1 месяц 27 суток», — сказано в постановлении.

Суд также арестовал старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД по Белгороду Александра Селиванова. Его арестовали также на 1 месяц 27 суток. Сообщалось, что в его уголовном деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей.

24 июля Замоскворецкий суд города Москвы принял решение о заключении под стражу главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова. Кроме него, также была арестована продюсер издания Татьяна Лукьянова до 20 сентября.

По версии следствия, они получали служебные сводки от сотрудников правоохранительных органов за денежное вознаграждение. Журналистам грозит до 12 лет тюрьмы, им вменили три эпизода дачи взяток

Трифонов и Лукьянова несмотря на это вину не признают. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток, которая фигурирует в деле главреда Baza, не превышает 150 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.