На складе в Подмосковье ликвидировали открытый огонь

На складе в поселке Некрасовский ликвидировали открытое горение
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Открытый огонь ликвидирован на складе в подмосковном поселке Некрасовский. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«В Подмосковье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится прошивка и разборка конструкций», — говорится в сообщении.

Возгорание в поселке Некрасовский в Московской области возникло 10 сентября. По данным специалистов, к месту инцидента направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения и технику.

В оперативных службах заявили, что в результате возгорания склад почти полностью рухнул.

В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 15 тыс. кв. метров. На обнародованных кадрах можно заметить, что над складскими помещениями поднялся огромный столб черного дыма.

Ранее к тушению пожара на складе в Подмосковье привлекли вертолет.

