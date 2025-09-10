На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье в результате пожара склад оказался на грани полного разрушения

ТАСС: горящий в Некрасовском склад почти полностью рухнул
true
true
true

В подмосковном Некрасовском горящий склад почти полностью рухнул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Произошло почти полное обрушение здания склада. Пожарные пытаются не допустить распространения огня на соседние здания», — говорится в сообщении.

О возгорании в поселке Некрасовский в Московской области стало известно 10 сентября. По данным специалистов, к месту инцидента направляют дополнительные пожарно-спасательные подразделения и технику. Причины пожара не уточняются. По неподтвержденной информации, на складе горит мебель.

Площадь пожара на данный момент составляет 15 тыс. кв. метров. О локализации огня не сообщалось.

На обнародованных кадрах можно заметить, что над складскими помещениями поднялся огромный столб черного дыма. К месту инцидента стянулись пожарные расчеты.

В Telegram-канале «Москва с огоньком» сообщили, что рядом со складом, где произошло возгорание, находится конный клуб «Максима Парк». По информации журналистов, специалисты готовятся эвакуировать лошадей.

Ранее в ресторане в центре Москвы произошел пожар.

