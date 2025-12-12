На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции сообщили о планах Украины «пойти на уступки»

Le Monde: Киев согласен пойти на уступки для прекращения боевых действий
Украинская сторона согласна «пойти на уступки», в том числе территориальные, ради прекращения боевых действий. Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

По мнению источников издания, Киев уступает по одному из ключевых пунктов переговоров США и России, соглашаясь на «создание демилитаризованной зоны на Донбассе». Журналисты объяснили, что это условие было одобрено Европой и направлено на прекращение боевых действий в зоне спецоперации на Украине.

Уступка, по данным газеты, была включена в пересмотренный американский мирный план.

«По обе стороны линии должна существовать демилитаризованная зона», — заявил Подоляк.

По его словам, нужно определить с точки зрения права и логики, необходимо ли выводить все виды вооружений или только «тяжелое». Советник добавил, что для предотвращения потенциальных нарушений необходимо создать наблюдательную комиссию и иностранных представителей, чтобы гарантировать соблюдение договоренностей.

Подоляк подчеркнул, что это «естественный формат завершения конфликта», поскольку часть территорий останется под фактическим российским контролем и «буферная зона будет установлена в любом случае».

11 декабря украинское издание «Зеркало недели» опубликовало обновленный текст мирного плана Соединенных Штатов по Украине. По информации СМИ, план состоит из четырех документов: соглашения из 20 пунктов, гарантий безопасности для Украины, обязательств США по поводу вступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения.

Ранее в Европе призвали Зеленского к «болезненным уступкам» России.

Переговоры о мире на Украине
