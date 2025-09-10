В Подмосковье вспыхнул сильный пожар на складе

МЧС: в поселке Некрасовском произошел крупный пожар на складах

В поселке Некрасовском в Московской области произошел сильный пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС.

«В поселке Некрасовский огонь охватил складское помещение», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, к месту инцидента направляют дополнительные пожарно-спасательные подразделения и технику. Причины пожара не уточняются. По неподтвержденной информации, на складе горит мебель.

На обнародованных кадрах можно заметить, что над складскими помещениями поднялся огромный столб черного дыма. К месту инцидента стянулись пожарные расчеты.

Другие подробности инцидента неизвестны, пострадавших в результате распространения огня нет.

В Telegram-канале »Москва с огоньком» сообщили, что рядом со складом, где произошло возгорание, находится конный клуб «Максима Парк». По информации журналистов, специалисты готовятся эвакуировать лошадей.

Авторы Telegram-канала «Москвач» отметили, что огонь хорошо видно из аэропорта Шереметьево.

Ранее в ресторане в центре Москвы произошел пожар.