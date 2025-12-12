На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тимоти Шаламе впервые прокомментировал свое сходство с рэпером EsDeeKid

Актер Шаламе подогрел слухи о том, что он и рэпер EsDeeKid — один человек
Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press/YouTube

Франко-американский актер Тимоти Шаламе впервые прокомментировал свое подозрительное сходство с британским рэпером EsDeeKid, который выступает с закрытым лицом и не раскрывает никаких подробностей о себе. Передачу «Heart Breakfast», в которой высказался 29-летний артист, цитирует People.

Когда Шаламе спросили, является ли EsDeeKid его альтер эго, он дал загадочный ответ, чем только подогрел слухи о том, что он и рэпер — один человек.

«У меня нет комментариев по этому поводу. Нет, я действительно имею в виду, у меня нет комментариев», — сказал он.

Когда ведущие отметили, что у Шаламе и музыканта похожие глаза, кроме того, они даже сфотографировались в одинаковых шарфах, актер продолжил.

«У меня есть пара слов на этот счет. Только пара слов: все откроется в свое время. Это было чуть больше, чем пара слов», — посмеялся он.

EsDeeKid выступает с балаклавой на лице и утверждает, что он из Ливерпуля. В июне артист выпустил свой дебютный альбом «Rebel», который ежемесячно слушают более 11 миллионов человек на Spotify. Настоящее имя и возраст исполнителя неизвестны.

Шаламе, в свою очередь, не скрывает своей любви к хип-хопу и рэпу. В 2020 году он появлялся в Saturday Night Live в скетче с Питом Дэвидсоном, где играл рэпера по имени $mokecheddathaassgetta.

В 2024 году рэпер Эминем попрощался со своим альтер эго Слимом Шейди, выпустив первый за четыре года альбом The Death of Slim Shady.

Ранее Шнуров, Эминем и Синатра вошли в топ артистов, покоривших несколько индустрий.

