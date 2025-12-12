«Отменили глупое решение»: Умар Кремлев — о допуске россиян на мировые соревнования

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских юниоров на международные соревнования под своим флагом и гимном. Слова Кремлева передает корреспондент «Газеты.Ru».

«МОК существует для того, чтобы защищать интересы спортсменов, что подразумевает возможность представлять свою страну под своим флагом и гимном, а не ограничивать их. Для спортсменов гимн и флаг — их сердце и душа, ради этого они едут на международные соревнования. На пьедестале всегда должны стоять спортсмены, а не политика. У МОК не было другого выбора, кроме как отменить свое глупое предыдущее решение», — заявил Кремлев.

Президент Международной ассоциации бокса подчеркнул, что под эгидой его организации россияне и белорусы всегда могли выступать под своим флагом и на равных соревноваться со множеством соперников из других стран.

Например, в данный момент в Дубае проходит чемпионат мира по боксу под эгидой IBA, в котором принимают участие 548 боксеров из 118 стран.

Среди участников турнира — 13 российских и пять белорусских спортсменов, которые также соревнуются под национальной символикой. Кремлев отметил, что именно такой подход должен лечь в основу работы МОК.

«IBA показывает, как спорт может оставаться вне политики. Всем международным спортивным организациям стоит взять пример», — заявил президент IBA.

