Названа площадь пожара на складе в подмосковном Некрасовском

Предварительная площадь пожара на складе в подмосковном Некрасовском составляет 15 тыс. кв. метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Данных о пострадавших пока не поступало, уточнили в ведомстве.

О возгорании В поселке Некрасовский в Московской области стало известно ранее. По данным специалистов, к месту инцидента направляют дополнительные пожарно-спасательные подразделения и технику. Причины пожара не уточняются. По неподтвержденной информации, на складе горит мебель.

На обнародованных кадрах можно заметить, что над складскими помещениями поднялся огромный столб черного дыма. К месту инцидента стянулись пожарные расчеты.

В Telegram-канале «Москва с огоньком» сообщили, что рядом со складом, где произошло возгорание, находится конный клуб «Максима Парк». По информации журналистов, специалисты готовятся эвакуировать лошадей. Авторы Telegram-канала «Москвач» отметили, что огонь хорошо видно из аэропорта Шереметьево.

Ранее в ресторане в центре Москвы произошел пожар.

