К тушению пожара на складе в Подмосковье привлекли вертолет

МЧС: вертолет Ми-8 привлекли к тушению крупного пожара на складе в Некрасовском

Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на складе в подмосковном Некрасовском. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МЧС России.

«К ликвидации пожара в Подмосковье привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством», — говорится в сообщении.

О возгорании в поселке Некрасовский в Московской области стало известно 10 сентября. По данным специалистов, к месту инцидента направляют дополнительные пожарно-спасательные подразделения и технику. Причины пожара не уточняются. По неподтвержденной информации, на складе горит мебель.

Площадь пожара на данный момент составляет 15 тыс. кв. метров. О локализации огня не сообщалось.

В Telegram-канале «Москва с огоньком» сообщили, что рядом со складом, где произошло возгорание, находится конный клуб «Максима Парк». По информации журналистов, специалисты готовятся эвакуировать лошадей.

