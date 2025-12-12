МО России: USAID может быть причастно к тестированию фармпрепаратов на украинцах

Закрытое президентом США Дональдом Трампом американское Агентство по международному развитию (USAID) может быть причастно к тестированию различных препаратов на украинцах, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев на брифинге, опубликованном на Telegram-канале ведомства.

Он отметил, что факты проведения таких работ на базе биолабораторий Украины неоднократно подтверждались должностными лицами США — координатором совета национальной безопасности Джоном Кирби, заместителем Госсекретаря Викторией Нуланд и действующим министр здравоохранения Робертом Кеннеди - младшим.

«В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в августе 2025 года факты тестирования фармпрепаратов на украинском населении в 38 лабораториях подтвердил профессор органической химии Корнельского университета Дейв Коллум», — добавил он.

Также Ртищев обратил внимание на расширение НАТО своих военно-биологических программ, которые создают угрозы режиму нераспространения биологического оружия.

Ранее в Минобороны заявили, что Запад толкает Киев к нарушению ядерных норм.