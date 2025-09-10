На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Масштабный пожар на складе в Подмосковье локализован

МЧС РФ: пожар на складе в Некрасовском локализовали на 12 тыс. кв. м
true
true
true

Спасатели локализовали пожар на складе в подмосковном поселке Некрасовский. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 12 000 квадратах. Частично обрушились конструкции здания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Возгорание в поселке Некрасовский в Московской области возникло 10 сентября. По данным специалистов, к месту инцидента направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения и технику.

В оперативных службах заявили, что в результате возгорания склад почти полностью рухнул.

В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 15 тыс. кв. метров. На обнародованных кадрах можно заметить, что над складскими помещениями поднялся огромный столб черного дыма.

Ранее Чемпионат России по выездке оказался сорван из-за пожара в Подмосковье.

