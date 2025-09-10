Масштабный пожар на складе в Подмосковье локализован

МЧС РФ: пожар на складе в Некрасовском локализовали на 12 тыс. кв. м

Спасатели локализовали пожар на складе в подмосковном поселке Некрасовский. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 12 000 квадратах. Частично обрушились конструкции здания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Возгорание в поселке Некрасовский в Московской области возникло 10 сентября. По данным специалистов, к месту инцидента направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения и технику.

В оперативных службах заявили, что в результате возгорания склад почти полностью рухнул.

В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 15 тыс. кв. метров. На обнародованных кадрах можно заметить, что над складскими помещениями поднялся огромный столб черного дыма.

