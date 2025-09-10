Чемпионат России по выездке сорван из-за пожара в Подмосковье

Мощный пожар в подмосковном поселке Некрасовский сорвал чемпионат России по конной выездке. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

В поселке Некрасовский в Московской области произошел сильный пожар на складском помещении, как следует из сообщения МЧС. Рядом со складом находится конный клуб «Maxima», где должен был состояться турнир по выездке. Однако из-за сильного пламени лошадей вместе с наездниками выводят с места соревнований.

Информации о пострадавших нет.

По данным специалистов, к месту инцидента направляют дополнительные пожарно-спасательные подразделения и технику. Причины пожара не уточняются. По неподтвержденной информации, на складе горит мебель. На обнародованных кадрах можно заметить, что над складскими помещениями поднялся огромный столб черного дыма. К месту инцидента стянулись пожарные расчеты.

Авторы Telegram-канала «Москвач» отметили, что огонь хорошо видно из аэропорта Шереметьево.

Ранее стало известно, почему уголовное дело на Федора Смолова возбудили спустя три месяца после драки.