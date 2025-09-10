На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшему заместителю губернатора Брянской области продлили арест

В Москве суд продлил арест экс-заместителю главы Брянской области Петроченко
Правительство Брянской области

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю губернатора Брянской области Александру Петроченко, который является фигурантом уголовного дела о получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный акт.

Также суд наложил обеспечительный арест на имущество сына экс-чиновника.

Петроченко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — не менее 21,5 млн рублей — от предпринимателя Лучкина. Деньги были переданы за общее покровительство, включая содействие в заключении государственных контрактов с подконтрольными Лучкину организациями на закупку технических средств для фиксации административных правонарушений, а также за беспрепятственную приемку и оплату этого оборудования.

16 октября 2024 года суд арестовал Петроченко, который был задержан с поличным при получении взятки от бизнесмена. Предприниматель дал изобличающие показания на бывшего чиновника, но суд не избрал ему меру пресечения.

Ранее суд отправил под стражу вице-губернатора Брянской области.

