Бизнесмен дал показания против экс-замгубернатора Брянской области

Бизнесмен, являющийся фигурантом уголовного дела бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко о получении крупной взятки, решил сотрудничать со следователями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Предприниматель Лучкин дал показания в отношении Петроченко, суд не избрал ему меру пресечения», — отметил собеседник агентства.

По словам бизнесмена, до ареста Петроченко оказывал на него давление, а также требовал, какие показания ему давать, рассказали в правоохранительных органах.

16 октября Басманный суд Москвы арестовал Петроченко, который был задержан с поличным при получении взятки от бизнесмена. В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по обвинению в получении и даче взятки в особо крупном размере (ст. 290 и ст. 291 УК).

Если Петроченко признают виновным, суд может назначить ему наказание в виде лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового. Кроме того, бывший заместитель главы российского региона рискует потерять право занимать определенные должности на срок до 15 лет.

Ранее в Москве осудили бывшего следователя, получившего рекордную за всю историю страны взятку.