Брянский вице-губернатор отправлен в СИЗО по делу о пропаже «зубов дракона»

Мещанский суд Москвы отправил под стражу до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко. Об этом пишет РИА Новости.

Заседание по избранию меры пресечения Симоненко прошло в закрытом режиме. Вице-губернатор проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификаций в Брянской области, в результате чего пропали бюджетные деньги и сами сооружения — «зубы дракона» на границе с Украиной. Сумма ущерба оценивается в более чем 818 млн рублей.

Директора Управления капитального строительства Брянской области Евгения Журу также подозревают в совершении данного преступления.

До этого в доме и на работе замглавы региона Симоненко прошли обыски, в которых приняли участие сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и ФСБ. Задержанного Симоненко этапировали из Брянской области в Москву.

17 апреля Мещанский суд Москвы также арестовал бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве оборонных сооружений на границе с Украиной. Бывший глава региона Алексей Смирнов также проходит обвиняемым по этому делу.

Ранее была названа сумма ущерба в деле о фортификациях в Курской области.