На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Брянский вице-губернатор отправлен в СИЗО по делу о пропаже «зубов дракона»

РИА Новости: вице-губернатора Брянской области Симоненко арестовали в Москве
true
true
true
close
Суды общей юрисдикции города Москвы

Мещанский суд Москвы отправил под стражу до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко. Об этом пишет РИА Новости.

Заседание по избранию меры пресечения Симоненко прошло в закрытом режиме. Вице-губернатор проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификаций в Брянской области, в результате чего пропали бюджетные деньги и сами сооружения — «зубы дракона» на границе с Украиной. Сумма ущерба оценивается в более чем 818 млн рублей.

Директора Управления капитального строительства Брянской области Евгения Журу также подозревают в совершении данного преступления.

До этого в доме и на работе замглавы региона Симоненко прошли обыски, в которых приняли участие сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и ФСБ. Задержанного Симоненко этапировали из Брянской области в Москву.

17 апреля Мещанский суд Москвы также арестовал бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве оборонных сооружений на границе с Украиной. Бывший глава региона Алексей Смирнов также проходит обвиняемым по этому делу.

Ранее была названа сумма ущерба в деле о фортификациях в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами