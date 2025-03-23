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Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко обвинили во взятке

Экс-замгубернатора Брянской области обвинили во взятке не менее 21,5 млн рублей
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Правительство Брянской области

Экс-заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко обвиняется в получении взятки в размере не менее 21,5 млн рублей за покровительство при заключении государственных контрактов на закупку видеокамер для фиксации административных правонарушений. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Главное следственное управление СК России ведет уголовное дело, возбужденное 14 октября 2024 года по статьям 290 (часть 6) и 291 (часть 5) УК РФ, связанным с получением и дачей взятки. Согласно документам, Петроченко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — не менее 21,5 млн рублей — от предпринимателя Лучкина. Деньги были переданы за общее покровительство, включая содействие в заключении государственных контрактов с подконтрольными Лучкину организациями на закупку технических средств для фиксации административных правонарушений, а также за беспрепятственную приемку и оплату этого оборудования.

Петроченко был задержан 16 октября прошлого года при получении взятки от предпринимателя, который впоследствии дал показания против него. Один из фигурантов дела, бизнесмен Лучкин, также дал изобличающие показания, но суд не избрал ему меру пресечения.

Петроченко грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Ранее был раскрыт размер взятки, которую должен был получить экс-замглавы Ростовской области.

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