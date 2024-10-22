Экс-замгубернатора Брянской области поймали при получении взятки

Бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко был задержан с поличным при получении взятки от предпринимателя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Агентству сообщили, что бывшему чиновнику официально предъявлено обвинение.

Фигурантам уголовного дела также предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом особо крупной взятки) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

Если Петроченко признают виновным, суд может назначить ему наказание в виде лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового. Кроме того, бывший заместитель главы российского региона рискует потерять право занимать определенные должности на срок до 15 лет.

В сентябре 2024 года сотрудники ФСБ начали проверку в отношении экс-заместителя губернатора Брянской области. Как рассказал глава региона Александр Богомаз, инициатором соответствующего процесса выступил он сам.

Ранее задержан экс-министр финансов Самарской области.