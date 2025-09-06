На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сухогруз снят с мели в Ростовской области

Российский сухогруз «Русич-5» снят с мели в Ростовской области
volgaflot.com

Сухогруз «Русич-5» снят с мели в Ростовской области. Об этом сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.

Там же отметили, что повреждений корпуса сухогруза и водотечности нет.

О том, что судно с 12 членами экипажа на борту терпит бедствие на реке Дон близ города Константиновска, стало известно утром 6 сентября.

Длина сухогруза «Русич-5» составляет 128 метров, а ширина — 16. Судно ходит под флагом Российской Федерации.

В июле яхта «Жасмин» с людьми на борту оказалась на грани бедствия недалеко от Кронштадта. Судно прибыло в форт Константин из Калининграда.

До этого в Азовском море потерпел бедствие сухогруз с тремя тысячами тонн кукурузы. По данным Telegram-канала SHOT, он направлялся из Ростова-на-Дону в турецкий город Самсун.

Ранее шедший в Россию сухогруз сел на мель у берегов Швеции.

