SHOT: судно с пшеницей терпит бедствие в Ростовской области, на борту 12 человек

Судно с пшеницей терпит бедствие в Ростовской области, на его борту находятся 12 членов экипажа. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что сухогруз «Русич-5» при выходе из гидроузла сел на мель на реке Дон близ города Константиновска. Информации как о пострадавших, так и о разливе топлива нет. К месту происшествия уже направлены два буксира.

Длина сухогруза «Русич-5» составляет 128 метров, а ширина — 16. Судно ходит под флагом Российской Федерации. По предварительным данным, пространство на реке «Русич-5» не перекрыл.

В июле яхта «Жасмин» с людьми на борту оказалась на грани бедствия недалеко от Кронштадта. Судно прибыло в форт Константин из Калининграда.

До этого в Азовском море потерпел бедствие сухогруз с тремя тысячами тонн кукурузы. По данным Telegram-канала SHOT, он направлялся из Ростова-на-Дону в турецкий город Самсун.

Ранее шедший в Россию сухогруз сел на мель у берегов Швеции.