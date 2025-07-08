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Яхта с людьми оказалась на грани бедствия под Кронштадтом

Под Кронштадтом яхта с людьми оказалась на грани затопления из-за сильного ветра
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Яхта с людьми оказалась на грани бедствия недалеко от Кронштадта. Видео с места происшествия опубликовано на сайте петербургского телеканала 78.ru.

По данным источника, яхта «Жасмин» прибыла в форт Константин из Калининграда. На борту судна находятся четыре человека. Сообщается, что яхта оказалась на грани затопления из-за сильного ветра, однако таможня не разрешает пришвартоваться, поскольку маневр может приблизить крушение судна.

Прямо сейчас экипаж яхты пытается держать такой курс, который позволил бы судну продержаться до прибытия спасателей. Однако из-за погодных условий сделать это нелегко.

«Порывы [ветра] 17 метров. Через полчаса будет 24-30 метров. Будет яхту гораздо труднее удерживать», — рассказал один из пассажиров.

До этого в Азовском море потерпел бедствие сухогруз с тремя тысячами тонн кукурузы. По данным Telegram-канала SHOT, он направлялся из Ростова-на-Дону в турецкий город Самсун.

Сухогруз начал тонуть в районе порта Азов после получения пробоины. Судно шло под флагом Панамы и принадлежит компании VI-ZA SUN LTD, говорится в сообщении. Отмечается, что команда не подавала сигнал бедствия, лишь попросив разрешение зайти в порт.

Ранее в Ростовской области теплоход с углем сел на мель.

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