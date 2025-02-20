В Азовском море продолжает терпеть бедствие сухогруз с кукурузой

Сухогруз «Павел Грабовский» с тремя тысячами тонн кукурузы продолжает терпеть бедствие в Азовском море, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, сухогруз направлялся из Ростова-на-Дону в турецкий город Самсун.

«Сухогруз «Павел Грабовский» начал тонуть днем 16 февраля в районе порта Азов, получив пробоину. Судно идет под флагом Панамы и принадлежит компании VI-ZA SUN LTD», — говорится в сообщении.

Отмечается, что команда не подавала сигнал бедствия, лишь попросив разрешение зайти в порт Азов. Сделать это можно будет, когда поднимется уровень воды. В данный момент к сухогрузу выдвинулись два ледокола «Капитан Демидов» и «Капитан Чудинов».

До этого на Сахалине сухогруз AN YANG 2 сел на мель. Инцидент с китайским судном произошел вечером 8 февраля. Сухогруз AN YANG 2 находился в порту и принимал товары на борт, когда начался шторм. Затем судно направилось в открытое море, однако, по всей видимости, экипаж не справился с управлением, и оно село на мель.

РИА Новости со ссылкой на власти Сахалина сообщало, что спасатели не обнаружили следов разлива нефти вокруг судна.

Ранее в Ростовской области теплоход с углем сел на мель.