Шедший в Россию сухогруз сел на мель у берегов Швеции

SVT: шедший в Россию сухогруз Meshka сел на мель у берегов Швеции

Шедший в Россию под флагом Панамы сухогруз Meshka сел на мель у берегов Швеции. Об этом сообщает телеканал SVT, передает «Интерфакс».

Инцидент произошел в проливе Зунд, соединяющем Балтийское и Северное море, неподалеку от города Ландскрун. По данным Шведской морской администрации, судно было пустым и направлялось в порт Высоцк. Сейчас оно цело и не набирает воду. На борту сухогруза находится команда из 24 человек.

«Мы допросим экипаж и попытаемся выяснить причину посадки на мель», — рассказал пресс-секретарь шведской Береговой охраны Вальдемар Линдекранц.

Подчеркивается, что в случае необходимости экипажу будет оказана вся необходимая помощь.

До этого сухогруз, плывший из России в Мозамбик, сел на мель у Босфора в районе стоянки для судов Ахыркапы. Ему на помощь оперативно были направлены спасательный катер и буксир, после чего были начаты спасательные работы.

Ранее посол РФ выступил с предупреждением к Дании.