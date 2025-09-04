Власти Нижнего Новгорода вернут памятнику Чкалову «сталинского сокола»

Надпись «сталинскому соколу» вновь станет частью памятника советскому летчику Валерию Чкалову в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась на сайте партии КПРФ.

По словам депутата Госдумы Владислава Егорова, весной текущего года нижегородский комсомол и сам парламентарий обратились к руководству региона, предложив восстановить надпись. Власти пошли навстречу общественным деятелям.

«Более того, уже разработан эскиз восстановительных работ, получены предложения по технологии реализации проекта и «начался процесс согласования возвращения исторической надписи», — рассказал Егоров.

Изначально надпись «сталинскому соколу» дополняла посвящение «Валерию Чкалову — великому летчику нашего времени». Однако позднее эти два слова убрали.

В последние годы в российских регионах начали открывать памятники Сталину. Так, 2 сентября бюст генсека КПСС появился в Мурманске.

В мае в Улан-Удэ, в день основания бурятского комсомола, появился первый памятник генералиссимусу. В том же месяце в Москве на станцию метро «Таганская» вернули барельеф со Сталиным, который находился там до 1966 года.

Ранее сообщалось, что в Волгограде нашли ногу Сталина.