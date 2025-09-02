Бюст Сталина установили в Мурманске

Коммунисты установили бюст генсека КПСС Иосифа Сталина в Мурманске. Об этом сообщается на сайте КПРФ Мурманской области.

В КПРФ заявили, что много лет добивались установки памятника Сталину в городе, «но власть раз за разом рассмотрение этого вопроса «торпедировала».

Открытие бюста состоялось 31 августа у здания Комитета Мурманского областного отделения КПРФ.

В партии рассказали, что скульптуру установили на средства коммунистов и неравнодушных граждан.

В последние годы в российских регионах начали открывать памятники Сталину. Так, в мае в Улан-Удэ, в день основания бурятского комсомола, появился первый памятник генералиссимусу.

В том же месяце в Москве на станцию метро «Таганская» вернули барельеф со Сталиным, который находился там до 1966 года.

Ранее в Москве приостановил работу музей ГУЛАГа.