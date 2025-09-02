На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бюст Сталина установили в Мурманске

Коммунисты установили бюст Сталина в Мурманске
true
true
true
close
МОО КПРФ

Коммунисты установили бюст генсека КПСС Иосифа Сталина в Мурманске. Об этом сообщается на сайте КПРФ Мурманской области.

В КПРФ заявили, что много лет добивались установки памятника Сталину в городе, «но власть раз за разом рассмотрение этого вопроса «торпедировала».

Открытие бюста состоялось 31 августа у здания Комитета Мурманского областного отделения КПРФ.

В партии рассказали, что скульптуру установили на средства коммунистов и неравнодушных граждан.

В последние годы в российских регионах начали открывать памятники Сталину. Так, в мае в Улан-Удэ, в день основания бурятского комсомола, появился первый памятник генералиссимусу.

В том же месяце в Москве на станцию метро «Таганская» вернули барельеф со Сталиным, который находился там до 1966 года.

Ранее в Москве приостановил работу музей ГУЛАГа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами