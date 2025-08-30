В Волгограде нашли ногу Сталина

В Волгограде нашли бетонную ногу Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фрагмент памятника во время коммунальных работ откопали в Дзержинском районе. Бетонная нога лежала на глубине трех метров, ее высота составляет 1,2 метра, вес — около 200 килограммов.

Краевед Роман Шкода предположил, что находка могла принадлежать памятнику Иосифу Сталину, который снесли в 1960-х. Он считает, что нога может привлечь в Волгоград туристов, и предлагает установить ее на постаменте в одном из парков.

Судьбу находки, уточняет канал, решит генподрядчик. Нога может остаться на базе, но если комитету культуры она понадобится, ее обещают отдать.

В конце июля стало известно, что в России может появиться еще один памятник Иосифу Сталину. Отделение КПРФ в Череповце выступило с инициативой увековечить Сталина и направило официальное обращение к губернатору Вологодской области Георгию Филимонову с предложением установить памятник советскому вождю на центральной аллее в парке Победы.

Ранее в Вологодской области появился памятник Сталину.