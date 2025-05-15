На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На «Таганской» восстановили исторический барельеф со Сталиным

В Москве на станцию метро «Таганская» вернули барельеф со Сталиным
close
Telegram-канал «MONUMENT»

На станции «Таганская» московского метрополитена вновь установлен исторический барельеф, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

В центре композиции изображен Иосиф Сталин в окружении людей с букетами цветов. Воссозданная скульптура является точной копией оригинала, который находился на станции до 1966 года.

Несмотря на то что композиция в целом воспроизведена, отмечается ряд несоответствий историческому оригиналу. Авторы использовали другие материалы. Кроме того, отличается цвет панно (отсутствует голубой или золотой оттенки).

Оригинальный барельеф был утрачен при строительстве пересадочного узла с «фиолетовой» линии на «кольцевую». Специалисты восстановили композицию по архивным фотографиям и документам.

6 мая в Улан-Удэ, в день основания бурятского комсомола, открылся первый памятник Иосифу Сталину.

До этого в Вологодской области установили второй бюст Генералиссимуса Советского Союза в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор Курганской области устроил в соцсетях «марафон» цитат Сталина.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами