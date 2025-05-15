На «Таганской» восстановили исторический барельеф со Сталиным

В Москве на станцию метро «Таганская» вернули барельеф со Сталиным

На станции «Таганская» московского метрополитена вновь установлен исторический барельеф, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

В центре композиции изображен Иосиф Сталин в окружении людей с букетами цветов. Воссозданная скульптура является точной копией оригинала, который находился на станции до 1966 года.

Несмотря на то что композиция в целом воспроизведена, отмечается ряд несоответствий историческому оригиналу. Авторы использовали другие материалы. Кроме того, отличается цвет панно (отсутствует голубой или золотой оттенки).

Оригинальный барельеф был утрачен при строительстве пересадочного узла с «фиолетовой» линии на «кольцевую». Специалисты восстановили композицию по архивным фотографиям и документам.

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