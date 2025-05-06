В Бурятии открыли памятник Сталину

В Улан-Удэ открыли первый памятник Иосифу Сталину

В Улан-Удэ, в день основания бурятского комсомола, открылся первый памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что бюст установили в поселке Радужный.

«В преддверии 80-летия Великой Победы торжественно установили памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину», — сказали в Бурятском республиканском отделении (БРО) КПРФ.

Инициатором является председатель общественной организации «Ветераны комсомола Бурятии», депутат Государственной думы России второго и третьего созывов Сергей Пурбуевич Будажапов.

На открытии также был первый секретарь БРО пп КПРФ, депутат Вячеслав Михайлович Мархаев.

Накануне в Вологодской области установили второй памятник Иосифу Сталину. Бюст генералиссимуса Советского Союза появился в поселке Кадуе, его установили возле местного краеведческого музея рядом с бюстом Владимира Ленина.

До этого 15-летняя жительница Волгограда Регина Султанова предложила президенту РФ Владимиру Путину переименовать город в Сталинград, так как в первую очередь он связан со Сталинградской битвой.

Ранее глава Курганской области устроил в соцсетях «марафон» цитат Сталина.