СМИ сообщили об ухудшении состояния Игоря Стрелкова

SHOT: бывшему министру обороны ДНР Стрелкову стало хуже в колонии
Кирилл Зыков/РИА Новости

Бывшему министру обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину) стало хуже в колонии, где он отбывает наказание. Об этом
сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Стрелков пытается держаться, однако его состояние ухудшается с каждым днем.

До этого SHOT сообщал, что у Стрелкова все чаще стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца. Отмечалось, что у бывшего министра обороны ДНР появилась сильная одышка и начала отниматься рука.

Стрелкова задержали в июле 2023 года по обвинению в призывах к экстремизму. Уголовное дело против него было основано на двух его публикациях в Telegram-канале. В январе 2024 года московский суд приговорил бывшего министра обороны ДНР к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

В марте этого года ряд Telegram-каналов опубликовали информацию, что Стрелков наложил на себя руки в колонии. Однако его адвокат Александр Молохов в беседе с «Газетой.Ru» опроверг эти данные, заявив, что его подзащитный жив. Он отметил, что почерк на опубликованной в сети записке не принадлежит Стрелкову.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Кировской области также опровергло информацию о том, что Стрелкова больше нет, назвав эту информацию «фейком».

Ранее Стрелков обвинил администрацию колонии в попытке помешать ему выйти на свободу.

